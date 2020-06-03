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В Германии назвали условие присоединения России к G7 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Изменение формата G7 возможно только в случае единогласного одобрения соответствующего решения всеми участниками клуба, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Члены G7 отказались от идеи Трампа вернуть Россию
Зайберт заявил, что в данный момент ожидается информация со стороны США, «которые в этом году являются принимающей стороной, о том, когда, где и как саммит должен пройти», передает ТАСС.
«Что касается формата, то приглашение гостей на G7 уже является традицией. Это всегда дело председательствующей страны», — пояснил он.
Представитель кабмина ФРГ подчеркнул, что изменение формата G7 возможно «только в случае единогласного решения Группы семи».
Напомним, глава американского государства Дональд Трамп отложил саммит, заявив о намерении пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Власти Великобритании и Канады выступили против участия России в саммите. Франция призвала решать этот вопрос совместно.
При этом Трамп уже сообщил российскому президенту Владимиру Путину о намерении провести саммит G7 в таком формате.
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В мире , Видео , Штеффен Зайберт , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Германия
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