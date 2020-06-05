«Без разрешения России»: Польша роет путь в Балтику

Польша закончила первый этап работ по рытью искусственного канала на Балтийской косе. Ход работ инспектировал польский президент Анджей Дуда . По его словам, когда строительство канала будет закончено, то Варшаве больше не придется «постоянно просить разрешения» у России на проход польских судов через Балтийскую косу. У проекта есть и военный подтекст, но в его эффективности сомневаются в самой Польше.

Польша завершила первый этап возведения искусственного канала на Балтийской (Вислинской) косе. Как сообщает газета «Известия», ход работ лично инспектировали президент страны Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Строители закончили земляные работы и построили пирс для швартовки судов.

Канал через косу польские власти решили создать по ряду причин, экономических и военных. По словам Дуды, когда строительство канала будет закончено, Польше не придется «постоянно просить у России разрешение на проход своих судов».

Эта возможность будет иметь очень большое значение для безопасности страны, добавил польский лидер. Магдалена Кежковская, пресс-секретарь морского офиса Гданьска , расположенного неподалеку польского порта, также прокомментировала ход работ.

«В настоящее время в Гданьском заливе продолжаются работы по установке шпунтовых свай… Сейчас производится возведение основной части [стенки диафрагмы], для которой будет использоваться плавучее оборудование», — заявила чиновница. Кроме того, Польша начала строить восточный волнорез, идут работы на первых семи участках с наземной стороны. Строители канала также намерены создать искусственный остров из земли, которую выгребли в ходе строительства прохода.

Напомним географию региона, отчасти объясняющую смысл проекта: граница Российской Федерации и Польши проходит в том числе и по Балтийской косе, отделяющей Вислинский (Калининградский) залив от Гданьского залива на Балтике.

При этом выход в море до строительства канала возможен только через пролив мимо российского города Балтийска и крепости Пиллау, где расположена военная база России. Для этого выходящим из реки Висла польским судам приходится запрашивать разрешение, поскольку обе стороны пролива принадлежат РФ.

Польские власти приняли решение о строительстве канала, который позволит проходить через косу без посещения российских вод, еще в 2016 году. Россия неоднократно заявляла, что его строительство нанесет большой урон экосистеме Балтийского моря. Схожие беспокойства высказывает Евросоюз и международные экологические организации.

В начале 2019 года ЕС запретил Польше строить канал без одобрения Еврокомиссии. Та, в свою очередь, признала целесообразность строительства канала, однако настояла на продолжении обсуждения технических вопросов. Варшава подчеркивает, что строительство канала «необходимо».

При этом польские СМИ считают, что канал через Балтийскую косу не сможет обеспечить Польше тот уровень обороны, на который рассчитывают представители правящей партии «Право и справедливость»

«При том потенциале, которым обладают российские ВКС и бастион ограничения и воспрещения доступа и маневра в Калининградской области, ожидать, что натовские войска доберутся до Балтийской косы или Эльблонга, не приходится. Сомнительной также выглядит идея их использования для эвакуации попавших в котел польских военных», — говорится в статье издания Polityka.

По мнению автора материала, если НАТО придется сражаться за Балтику, то сражения развернутся дальше к западу и северу: у островов Борнхольм и Готланд. В сторону Калининградского залива силы альянса будут двигаться прежде всего по суше и воздуху, а не по морю.

Неделю назад советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Москва «забила под завязку» Калининградскую область ракетами и другими вооружениями, превратив регион в «закрытую военную базу» и «уничтожив» его туристический, торговый и дипломатический потенциал. По мнению американского чиновника, Россия и Европа «упустили шанс» наладить контакт с помощью Калининграда.

«Когда я читаю про «закрытую военную базу», то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», — заявил после этого калининградский губернатор Антон Алиханов.

По словам Алиханова, с туризмом в Калининградской области все обстоит хорошо, несмотря на обратные уверения властей США. На протяжении нескольких лет до пандемии коронавируса количество туристов региона росло на 17-20% в год.

«Наверное, мистер О'Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», — заявил губернатор.