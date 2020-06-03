Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Швеции открылась «пожизненная» вакансия мечты 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 2 часа назад
В Швеции открылась «пожизненная» вакансия мечты
Фото: Reuters
В Швеции ищут человека, единственной обязанностью которого будет включать и выключать свет. При этом работа «пожизненная», платить за нее будут больше 2 тыс. долларов, средства на это выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом.
Шведское радио сообщило, что вакансией заинтересовались соискатели со всего мира, в том числе из США, Тайваня и Филиппин, передает ТАСС.
Авторами проекта, получившего название «Вечная должность», являются художники Саймон Голдин и Якоб Сеннеби. Они готовы платить фиксированную зарплату в размере 2 тыс. 300 долларов человеку, единственной обязанностью которого будет ездить на станцию Korsvagen, которая строится в городе Гетеборг, чтобы включать свет в начале рабочего дня и выключать его в конце.
Делать это нужно будет строго в определенное время. В оставшееся время сотрудник абсолютно свободен.
Кроме того, работник сможет уволиться в любой момент, но если захочет, то может остаться на этой должности до конца своих дней.
По словам авторов арт-эксперимента, платить зарплату они готовы в течение 120 лет. Деньги на этот проект выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом, которые специально под этот замысел создали фонд, в котором уже находятся 650 тыс. долларов.
По мнению художников, занять эту должность должен человек, который либо живет в Гетеборге, либо готов сюда переехать. По инструкции ему предстоит постоянно отмечаться на станции.
«Для соискателей из не входящих в Шенген стран встанет вопрос трудовой миграции. Со стороны фонда мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать выбранную кандидатуру», — рассказали Симон Голдин и Якоб Сеннебю в интервью Шведскому радио.
Отмечается, что у претендентов на эту работу есть еще время подумать, так как станцию Korsvagen достроят только в 2026 году.
По замыслу авторов, этот арт-эксперимент призван привлечь внимание к растущему в обществе неравенству. В основе самой идеи произведения лежит тезис экономиста Тома Пикетти о том, что инвестированный капитал сегодня растет быстрее, чем зарплата работников.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Германии назвали условие присоединения России к G7 В Германии назвали условие присоединения России к G7 В Польше усомнились в надежности партнерства с США В Польше усомнились в надежности партнерства с США Трамп опроверг уход в бункер во время погромов Трамп опроверг уход в бункер во время погромов
Комментарии
В мире , Том Пикетти , ИТАР-ТАСС , Гетеборг , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Арестован главный конкурент Лукашенко на выборах
Арестован главный конкурент Лукашенко на выборах
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с…
«Имидж рушится на глазах»: Польша не хочет иметь дело с…
Видео
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
01:42
Tesla на автопилоте врезалась в фургон и попала на видео
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
00:40
Опубликовано видео ДТП с участием маршрутки и скорой помощи
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Незнакомец спас людей из горящего автомобиля и попал на видео
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
00:22
Стюардесса пошутила над спящим пассажиром и попала на видео
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
00:40
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
В мире Общество
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
00:33
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
Общество В мире
Такого никогда не было. Глава Крыма заявил о новой напасти
01:19
Такого никогда не было. Глава Крыма заявил о новой напасти
Политика Погода
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
00:41
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение