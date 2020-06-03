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Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту 

ТАСС и ещё 1 52 минуты назад
«Надоело!»: вопрос вывел Саакашвили из себя
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ. Это произошло на онлайн-встрече бывшего президента Грузии, а с мая этого года главного стратега украинских реформ с предпринимателями, которая транслировалась на одном из каналов на портале YouTube.
Один из участников встречи по имени Николай прислал Саакашвили по интернету вопрос о сроках появления его достижений на новом посту. "А когда будут дела конкретные?" — прочитал вопрос Николая глава Нацсовета реформ. "Николай, а когда у вас будут дела конкретные?" — внезапно вспылил Саакашвили, переадресовав вопрос его автору — "Что значит дела конкретные?". "Надоело мне это Сами делайте дела, шевелите руками, в ваших руках все!" — продолжил Саакашвили, используя при этом непарламентские выражения.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал 7 мая указ о назначении Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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