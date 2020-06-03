В Болгарии отменят ограничения по коронавирусу 

Режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации в Болгарии и связанные с ним меры будут полностью отменены 15 июня, заявил премьер-министр страны Бойко Борисов.

Ранее правительство Болгарии объявило в стране режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации, он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения и будет действовать в Болгарии с 14 мая по 14 июня. Власти объявили об открытии кинотеатров, музеев и библиотек, которые будут функционировать при условии соблюдения мер социального дистанцирования.

"Останутся (после 15 июня) только социальные меры, такие как 60:40 и подобные им", — приводит слова премьера Болгарское национальное радио. Глава правительства сослался на закон о компенсации работодателям, которые продолжали выплачивать зарплату в условиях карантина.

В среду болгарский кабинет министров впервые за 70 дней собрался на очном совещании. Журналисты обратили внимание, что несколько министров были без защитной маски. Борисов объяснил это противоречиями в указах минздрава и попросил ведомство внести уточнения в санитарный регламент.

По состоянию на 3 июня в Болгарии выявлены 2560 случаев коронавирусной инфекции, умерли 146 человек. Средний возраст скончавшихся 68,7 лет.

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