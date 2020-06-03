В полиции Хьюстона нашли «русского агента»

У одного из полицейских на проходящих протестах в американском Хьюстоне (штат Техас) на фотографии заметна тату со словом «Россия» на русском. Соответствующее фото было опубликовано в Twitter местного журналиста Стива Кемпиона (Steve Campion), на нее обратил внимание Telegram-канал 360tv.ru.

На фотографии участник протеста за права чернокожих дружески приветствует полицейского ударом кулака. На плече офицера полиции заметна татуировка со словом «Россия» на русском.

Кроме того, выше выбито еще одно слово, которое заканчивается на «овск». Судя по его окончанию, это, вероятнее всего, название одного из городов. Обративший на фото Telegram-канал пошутил про русского агента в рядах американских сотрудников правоохранительных органов , которого выдает наколка.

Именно в Хьюстоне родился и вырос чернокожий охранник Джордж Флойд, который погиб в результате ареста с применением грубой силы. Вскоре по всем США начались протесты, при этом некоторые люди занялись вандализмом, мародерством и нападением на полицию. За время протестов погибли по меньшей мере 11 человек.