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Представители РФ зафиксировали в Сирии за сутки пять нарушений перемирия 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа зафиксировали пять нарушений перемирия на территории страны. Об этом 3 июня говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.
«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня», — сообщается в бюллетене.
Также в нем отмечается, что все пять случаев нарушения были зафиксированы в сирийской провинции Идлиб.
Кроме этого, указывается, что представители Турции в комиссии за это же время зафиксировали одно нарушение перемирия, которое было ими отмечено в провинции Латакия.
При этом добавляется, что за прошедшие сутки российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за последние сутки не проводил на территории Сирии акций гуманитарного характера.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июня стало известно, что военные России и Турции провели очередное совместное патрулирование участка трассы М-4 на территории сирийской провинции Идлиб.
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В мире , Сирия
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