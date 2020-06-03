Представители РФ зафиксировали в Сирии за сутки пять нарушений перемирия 

Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за прошедшие 24 часа зафиксировали пять нарушений перемирия на территории страны. Об этом 3 июня говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня», — сообщается в бюллетене.

Также в нем отмечается, что все пять случаев нарушения были зафиксированы в сирийской провинции Идлиб.

Кроме этого, указывается, что представители Турции в комиссии за это же время зафиксировали одно нарушение перемирия, которое было ими отмечено в провинции Латакия.

При этом добавляется, что за прошедшие сутки российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за последние сутки не проводил на территории Сирии акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 июня стало известно, что военные России и Турции провели очередное совместное патрулирование участка трассы М-4 на территории сирийской провинции Идлиб.