Прибытие посла США в Белоруссию ожидается летом 

Прибытие в Минск американского посла ожидается летом текущего года, сообщила в среду временная поверенная в делах США Белоруссии Дженифер Мур.

Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, сейчас посольства возглавляют временные поверенные.

"Я рада находиться здесь в тот момент, когда наши двусторонние отношения улучшаются, когда уже этим летом в Беларусь приедет наш американский посол и наши народы обнаружат, что у нас есть больше общего, чем различного", — приводит слова Мур Sputnik Беларусь.

В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Так, республику 1 февраля посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем . Стороны подтвердили готовность обменяться послами впервые с 2008 года.

В середине февраля Макей заявил, что кандидатуры на пост посла Белоруссии в США отправлены на рассмотрение Лукашенко. Он выразил уверенность, что процедуры будут завершены в ближайшее время. Трамп в мае внес в сенат кандидатуру помощника замгоссекретаря Джули Фишер для утверждения на должность посла в Минске.