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В Швеции признали необходимость карантинных мер 

Газета.Ru и ещё 22 53 минуты назад
В Швеции признали гибельную ошибку из-за COVID-19
Фото: globallookpress.com
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель в интервью Sveriges Radio заявил, что страна зря отказалась от введения ряда мер для борьбы с коронавирусом.
По его словам, если оказаться в начале появления болезни, то Швеция заняла бы промежуточную позицию между сегодняшней стратегией и режимами в других странах.
Тегнель считает, что в Швеции явно нужно было вводить дополнительные карантинные меры. Это бы позволило избежать такого высокого уровня смертности и предотвратить преждевременные летальные исходы. Однако эпидемиолог не назвал, какие именно изменения должны быть.
Ранее издание Financial Times прогнозировало, что Швеция пострадает от экономических последствий коронавируса не меньше, других стран.
Власти Швеции не вводили ограничения по коронавирусу на законодательным уровне, но лишь в рекомендательном порядке. Такое решение было принято, чтобы поддержать экономику страны.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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