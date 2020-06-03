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Сирия нарушила данные России обещания 

Павел Тиунов и ещё 1 19 минут назад
Асад нарушил обещание России
Фото: syrianpresidency/instagram.com
«Стеклянный дом», расположенный на территории аэропорта в Дамаске используется представителями Иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), несмотря на то, что сирийские власти обещали России вывести из объекта сотрудников военно-политического формирования, сообщает арабское издание The National.
По данным издания, ранее Россия обратила внимание на 180-комнатное здание после налетов израильской авиации на объекты, расположенные на территории аэропорта. Москва подчеркивала, что готова инвестировать средства в строительство нового терминала, если из «стеклянного дома» будут выведены представители КСИР. Сирийские власти якобы согласились на сделку. Долгое время здание считалось заброшенным.
The National утверждает, что здание продолжает функционировать. В частности, в январе 2020 года в «стеклянном доме» собирались лидеры проиранских отрядов, в апреле в нем появлялся афганский полевой командир Сайед Хуссейн Муртазави.
В настоящее время в помещениях «стеклянного дома» продолжают работать сотрудники КСИР, которые ведут мониторинг за боевыми действиями в Сирии с помощью беспилотников. Также в здании расположен госпиталь, в котором лечатся шиитские боевики, в том числе от коронавируса.
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В мире , Дамаск , Сирия
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