Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Асад нарушил обещание России и вернул Ирану штаб в Дамаске 

News.ru 50 минут назад
Асад нарушил обещание России
Фото: syrianpresidency/instagram.com
Иранский Корпус стражей исламской революции продолжает использовать штаб «стеклянный дом» на территории аэропорта Дамаска, несмотря авиаудары России и просьбы России.
Строго охраняемое 180-комнатное здание, расположенное близко к взлётно-посадочной полосе столичного сирийского аэропорта, не было заброшено и продолжает функционировать, сообщает эмиратский портал The National. После активных авианалётов израильской авиации на объекты Ирана и ливанской «Хезболлы» сирийские источники сообщали о том, что центральный штаб КСИР был выведен с территории гражданского объекта. Также отмечалось, что Москва обращалась к Ирану с просьбой не провоцировать удары ЦАХАЛ по району аэропорта, демонстрируя готовность инвестировать в строительство нового терминала.
Однако, по данным The National, в январе 2020 года в «стеклянном доме» экстренно собирались лидеры проиранских отрядов после ликвидации в Ираке генерала КСИР Касема Сулеймани. В апреле этого года на территории аэропорта проходили встречи высокого уровня, на которых присутствовал Сайед Хуссейн Муртазави, командир афганских отрядов «Фатимиюн» в Иране и Сирии.
Иранские советники учитывают активность израильской авиации и создали ещё два штаба — в заброшенном отеле недалеко от Пальмиры и в исследовательском центре Аль-Бахут возле Алеппо. Тем не менее, именно в «стеклянном доме» до сих пор функционирует мониторинговый центр за линиями боевых действий, за которыми наблюдают иранские БЛА, а также — отделение интенсивной терапии, где лечатся раненные шиитские боевики и заразившиеся COVID-19.
Как писал NEWS.ru, в «стеклянный дом» запрещено въезжать сирийским военным, а сам штаб неформально разделён на отделы, отвечающие за контрразведку, логистику, пропаганду и командование иностранными наёмниками и добровольцами. В здании также есть молитвенные комнаты и тайники для хранения наличности.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
News.ru: последние новости
Президентские выборы пройдут в Польше во время пандемии Президентские выборы пройдут в Польше во время пандемии Купание в Чёрном море запретили в Одессе из-за грязной воды Купание в Чёрном море запретили в Одессе из-за грязной воды Климкин назвал Донбасс эпицентром грядущей Третьей мировой войны Климкин назвал Донбасс эпицентром грядущей Третьей мировой войны
Комментарии 1
В мире , Хезболла , ЦАХАЛ , Дамаск , Иран , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Видео
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
00:40
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
В мире Общество
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
00:33
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
Общество В мире
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
00:41
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
Армия Войска
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
00:47
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
В мире Общество
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
01:25
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
Происшествия
Наведение паромной переправы попало на видео
00:59
Наведение паромной переправы попало на видео
Армия
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
01:37
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
В мире
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
00:43
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
Общество
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
01:32
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
03:27
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение