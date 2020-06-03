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Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе 

Алиса Селезнёва и ещё 1 1 час назад
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Фото: ТАСС
Министр обороны Украины Андрей Таран передал Германии доказательства присутствия российских вооруженных формирований в Донбассе. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского военного ведомства.
В Минобороны отметили, что 2 июня Андрей Таран провел июня переговоры с министром обороны Германии.
«Украинская сторона подчеркнула неизменность позиций по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, Андрей Таран передал материалы с доказательствами присутствия вооруженных формирований Российской Федерации на востоке Украины», — говорится в сообщении.
Пресс-служба также подчеркнула, что глава Минобороны Украины обратил внимание «на недопустимости создания препятствий деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ» в Донбассе и «активную милитаризацию» Крыма.
«Рамблер» писал, что ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия поддержит Украину на пути сближения с НАТО.
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В мире , Дмитрий Кулеба , Министерство обороны , ОБСЕ , НАТО , Германия
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