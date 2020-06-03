Лукашенко рассказал о революции в Белоруссии 

Также Лукашенко заявил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, последствия этого кризиса для государства будут очень серьезные. А в республике выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве.