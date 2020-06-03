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Лукашенко рассказал о революции в Белоруссии 

Экспресс газета и ещё 9 46 минут назад
Александр Лукашенко рассказал, что не будет сильно менять кадровый состав при формировании нового правительства республики, пишет белорусское издание БелТА.
«Полгода мы формировали новый состав правительства. Поэтому ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует», — сказал президент Белоруссии.
Также Лукашенко заявил, что масштабные изменения в составе правительства нежелательны из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, последствия этого кризиса для государства будут очень серьезные. А в республике выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве.
Ранее «Экспресс газета» писала, что президент Белоруссии рассказал о постепенном улучшении эпидемиологической ситуации, однако порекомендовал гражданам не расслабляться, а готовиться ко второй волне распространения коронавируса.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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