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Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео 

Алевтина Жаркова 28 минут назад
В Швеции на продажу выставили населенный пункт с церковью, больницей и целебным источником. Расположенная под Стокгольмом деревня Сетра Брунн продается за 7 миллионов 200 тысяч долларов.
Поселение возникло в 1700 году после того, как врач Самуэль Скрагге обнаружил в этой местности минеральный источник. С этого момента там началось строительство домов и колодца. До 1999 года деревня была исследовательским центром при Упсальском университете, но в 2002 году ее приобрели предприниматели. Теперь там располагается 70 строений, в том числе конференц-зал, ресторан, крытый бассейн, сауна, тренажерный зал.
В мире , Видео , Общество , Стокгольм , Швеция
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