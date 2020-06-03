Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео 

Швеции на продажу выставили населенный пункт с церковью, больницей и целебным источником. Расположенная под Стокгольмом деревня Сетра Брунн продается за 7 миллионов 200 тысяч долларов.

Поселение возникло в 1700 году после того, как врач Самуэль Скрагге обнаружил в этой местности минеральный источник. С этого момента там началось строительство домов и колодца. До 1999 года деревня была исследовательским центром при Упсальском университете, но в 2002 году ее приобрели предприниматели. Теперь там располагается 70 строений, в том числе конференц-зал, ресторан, крытый бассейн, сауна, тренажерный зал.