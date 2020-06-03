Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне предположили, чем закончатся протесты в США 

Лера Букина 34 минуты назад
Россияне высказались о протестах в США
Фото: Reuters
Аналитическая служба Рамблера опросила россиян, задав им следующий вопрос: «Чем, по вашему мнению, закончатся протесты в США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского?».
Большинство респондентов, а именно 82%, считают, что ситуация будет постепенно сходить на нет благодаря войскам Национальной гвардии.
11% россиян предчувствуют, что США ждет самое страшное — гражданская война, поскольку ситуация накаляется с каждым днем все больше и больше.
7% участников предполагают, что дело закончится полным разгромом городов.
В опросе приняли участие 7724 человека.
По меньшей мере два человека погибли в США в результате массовых протестов темнокожего населения, сообщает Общественно телевидение России. Минувшей ночью уличные погромы, поджоги автомобилей, случаи мародёрства и ограбления банков были зафиксированы в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго и других крупных городах.
Как сообщили СМИ, во время столкновений в Вашингтоне Дональд Трамп с женой и сыном спускались на время в бункер, тот же, где укрывался Джордж Буш-младший во время терактов 11 сентября 2001 года. За минувшие сутки в полицейские участки доставили ещё 60 человек, всего за неделю с начала беспорядков число арестованных превысило 5600.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Комментарии
В мире , Джордж Буш , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
Борис Невзоров рассказал о судьбе убийц его жены
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
Видео
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
00:40
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
В мире Общество
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
00:33
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
Общество В мире
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
00:41
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
Армия Войска
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
00:47
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
В мире Общество
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
01:25
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
Происшествия
Наведение паромной переправы попало на видео
00:59
Наведение паромной переправы попало на видео
Армия
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
00:43
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
Общество
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
01:32
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
03:27
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Происшествия
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
01:36
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение