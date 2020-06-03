Россияне высказались о протестах в США

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян, задав им следующий вопрос: «Чем, по вашему мнению, закончатся протесты в США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского?».
Большинство респондентов, а именно 82%, считают, что ситуация будет постепенно сходить на нет благодаря войскам Национальной гвардии.
11% россиян предчувствуют, что США ждет самое страшное — гражданская война, поскольку ситуация накаляется с каждым днем все больше и больше.
7% участников предполагают, что дело закончится полным разгромом городов.
В опросе приняли участие 7724 человека.
По меньшей мере два человека погибли в США в результате массовых протестов темнокожего населения, сообщает Общественно телевидение России. Минувшей ночью уличные погромы, поджоги автомобилей, случаи мародёрства и ограбления банков были зафиксированы в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго и других крупных городах.
Как сообщили СМИ, во время столкновений в Вашингтоне Дональд Трамп с женой и сыном спускались на время в бункер, тот же, где укрывался Джордж Буш-младший во время терактов 11 сентября 2001 года. За минувшие сутки в полицейские участки доставили ещё 60 человек, всего за неделю с начала беспорядков число арестованных превысило 5600.