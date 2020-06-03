Россияне высказались о протестах в США

Аналитическая служба Рамблера опросила россиян, задав им следующий вопрос: «Чем, по вашему мнению, закончатся протесты в США , вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского?».

Большинство респондентов, а именно 82%, считают, что ситуация будет постепенно сходить на нет благодаря войскам Национальной гвардии.

11% россиян предчувствуют, что США ждет самое страшное — гражданская война, поскольку ситуация накаляется с каждым днем все больше и больше.

7% участников предполагают, что дело закончится полным разгромом городов.

В опросе приняли участие 7724 человека.

По меньшей мере два человека погибли в США в результате массовых протестов темнокожего населения, сообщает Общественно телевидение России. Минувшей ночью уличные погромы, поджоги автомобилей, случаи мародёрства и ограбления банков были зафиксированы в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго и других крупных городах.