Вора в законе Лавасоглы заперли в подземной тюрьме 

Батуми у посольства Турции проходят протесты с требованием выдать Грузии авторитета Миндию Горадзе, широко известного в криминальных кругах, как вор в законе Лавасоглы Батуми. Об этом в среду, 3 июня, сообщает издание «Прайм Крайм».

По данным издания, большинство протестующих являются родственниками и друзьями семьи Лавасоглы. Они уверены, что власти Грузии не хотят экстрадиции авторитета и помещения его в грузинскую тюрьму. Протестующие заявляют, что вора в законе заперли в подземной тюрьме на глубине четвертого этажа, что подорвало его здоровье. Криминального авторитета регулярно доставляют в больницу.

25 октября 2018 года сообщалось, что автомобиль с Лавасоглы был задержан во время полицейского рейда. При обыске машины турецкие полицейские обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие — пистолет и патроны.