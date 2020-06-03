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Вора в законе Лавасоглы заперли в подземной тюрьме 

Lenta.ru 35 минут назад
Вора в законе Лавасоглы заперли в подземной тюрьме
Фото: Прайм Крайм
В Батуми у посольства Турции проходят протесты с требованием выдать Грузии авторитета Миндию Горадзе, широко известного в криминальных кругах, как вор в законе Лавасоглы Батуми. Об этом в среду, 3 июня, сообщает издание «Прайм Крайм».
По данным издания, большинство протестующих являются родственниками и друзьями семьи Лавасоглы. Они уверены, что власти Грузии не хотят экстрадиции авторитета и помещения его в грузинскую тюрьму. Протестующие заявляют, что вора в законе заперли в подземной тюрьме на глубине четвертого этажа, что подорвало его здоровье. Криминального авторитета регулярно доставляют в больницу.
25 октября 2018 года сообщалось, что автомобиль с Лавасоглы был задержан во время полицейского рейда. При обыске машины турецкие полицейские обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие — пистолет и патроны.
Криминального авторитета разыскивали власти Грузии по линии Интерпола. По данным турецких СМИ, после того, как вор в законе был задержан, власти страны при помощи дипломатических каналов неоднократно пытались экстрадировать его на родину. Однако Грузия до сих пор отказывается принимать Горадзе.
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В мире , Происшествия , Интерпол , Батуми , Грузия , Турция
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