Русский язык стал единственным государственным в ЛНР

Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики внес поправки в Конституцию, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.

До этого в ЛНР было два государственных языка — русский и украинский.

Таким образом, комитет Народного совета поддержал инициативу главы республики Леонида Пасечника и принял внесенный им законопроект о русском как единственном государственном языке.

За проголосовали 42 депутата, против никто, один воздержался. Изменения вступят в силу после подписания главой ЛНР и публикации на сайте парламента.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы, которая приняла уже три документа о деэскалации. Однако перестрелки продолжаются.