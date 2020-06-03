Комендантский час не остановил протесты в Нью-Йорке 

Многочисленные протесты в Нью-Йорке в защиту прав афроамериканцев продолжаются уже 6-й день подряд до глубокой ночи, несмотря на введенный властями комендантский час.

Мирные акции

Как сообщает корреспондент ТАСС, целый день мирные демонстрации проходили в центральных районах Манхэттена . Люди призывают к восстановлению справедливости после убийства полицейским в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Это событие переросло в широкие волнения по всей стране и демонстрации с призывами соблюдения прав темнокожего населения.

"Я понимаю, что погромы и мародерство — это не выход. Но дело в том, что люди устали. И мы устали говорить о том, что мы устали. Мы просто хотим жить в мире. Мы хотим справедливости", — сказал 28-летний афроамериканец Джейсон, один из участников мирной демонстрации.

"Они протестуют, но они не понимают, что так одним махом ничего не изменится. У них нет четких требований. Чтобы была справедливость, нужна дискуссия, диалог, соответствующее воспитание и образование", — отметил в свою очередь представитель охранной службы Брайант-парка, где проходил митинг.

На осадном положении

Неоднократно в течение дня на телефоны жителей приходили оповещения с напоминанием о том, что к 8 вечера они обязаны вернуться домой. К закату город изменился — практически все центральные улицы были перекрыты, витрины магазинов для защиты от мародеров закрыли окна деревянными щитами. В район, где в прошлые ночи происходили грабежи, прибыли усиленные наряды полиции.

Полиция пропускала через перекрытия только машины работников первостепенной важности, жителей этого района или представителей прессы.

Но к 8-ми протесты не окончились, а стали более разрозненными и ожесточенными. Большая часть людей двинулась по мостам от Манхэттена к Бруклину, по которым какое-то время не могла пройти из-за полицейских кордонов.

"Пропустите нас. В разгар пандемии вы держите толпу людей здесь и не даете пройти", — возмущались люди в соцсетях. В итоге полиция пропустила их. Об остающейся угрозе заражения коронавирусом не дают забыть сами организаторы протестов, которые регулярно призывают носить на митинги защитные маски.

В то же время несколько сотен человек остались ходить по ночным опустевшим улицам в центре, оставляя за собой баррикады из мешков с мусором и перевернутых мусорных баков — чтобы затруднить проезд полицейских машин.

Многие протестующие кричали на полицейских, обвиняя их в жестокости и несправедливых расправах над афроамериканцами. В ответ представители правопорядка, в основном, вели себя сдержанно.

И все же без задержаний в эту ночь не обошлось. По данным CNN, в целом в городе задержали около 40 человек, в то время как во время погромов магазинов накануне ночью под стражу заключили 700 человек.