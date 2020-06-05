Испания в пандемии: голодные очереди

Пандемия вызвала в Испании самый глубокий экономический кризис за 80 лет. Если раньше благотворительные организации кормили только бездомных, то теперь к ним выстраиваются «голодные очереди» из прежде благополучных испанцев, потерявших работу и лишившихся всех средств к существованию, рассказывает Der Spiegel.

Через два дня Джессика впервые в жизни не сможет оплатить аренду квартиры, а сейчас она стоит у ворот частной благотворительной организации «Братство приюта» (Hermandad del Refugio) в центре Сарагосы.

В столице автономного сообщества Арагон, расположенного между Барселоной и Мадридом , летом бывает особенно жарко, а зимой особенно ветрено. Около десяти утра солнце уже припекает вовсю. Перед Джессикой уже очередь из 18 человек с сумками на колесиках, в которые они положат пакеты с молоком, пачки макарон и по два килограмма курятины.

Очередь за бесплатной едой в Мадриде

Без пожертвований от католических волонтеров этим людям едва ли удалось бы свести концы с концами.

У Джессики черные наушники AirPods от Apple в ушах и безупречно белые кеды Converse. Ей 27 лет, и она в первый раз стоит в такой очереди. «Давай, заходи, — говорит ей человек у двери. — Но сначала надо продезинфицировать руки».

Пандемия коронавируса парализовала экономику Испании. Когда премьер-министр Педро Санчес 14 марта объявил карантин, закрылись магазины, рестораны, концертные залы и предприятия. Вся общественная и экономическая жизнь страны моментально остановились. За шести недель работу потеряли 760 тысяч человек, по крайней мере временно, и это притом, что в начале года количество безработных и так превышало 3 миллиона.

«Голодные очереди» растут

Без работы осталась и Джессика. Строго говоря, ее даже не увольняли. Она певица, и еще в начале марта работала в оркестре. По сути, ее нанимали каждый раз заново в день очередного концерта. Как бы то ни было, этих денег хватало на жизнь. Часть зарплаты — 900 евро в месяц — она получала неофициально, наличными. О том, что ее услуги больше не нужны, Джессике сообщили по Вотсапу.

В начале мая Джессика впервые обратилась за гуманитарной помощью. Она не хочет называть свою фамилию, признаваясь: «Мне очень грустно, что я стою здесь». В настоящее время благотворительная организация в центре Сарагосы обеспечивает бесплатной едой 2271 человек — на 504 человека больше, чем до «локдауна».

Подобные сцены сейчас можно наблюдать по всей Испании. В Мадриде и Барселоне, а также в некоторых других регионах сотрудники благотворительной организации католической церкви получили на 60% больше обращений от нуждающихся граждан по сравнению с прошлыми годами, говорит Рауль Флорес (Raul Flores) из фонда Foessa, занимающегося исследованием социальной ситуации в благотворительных целях. По его словам, «голодные очереди» становятся все длиннее. Это явный признак того, что ожидает страну в ближайшие месяцы: пожалуй, самый глубокий экономический кризис после окончания гражданской войны в 1939 году. Ведь национальный ВВП, по оценке Банка Испании, при неблагоприятном сценарии может рухнуть на 14%, а безработица вырастет до 21%. В таком случае госдолг приблизится к 130% от ВВП.

«Коронакризис» оживил в Испании дискуссию о введении базового дохода. Ведь до сих пор государственной социальной помощи в стране не было. Лишь после смерти диктатора Франко в 1975 году здесь хоть как-то начало развиваться социальное государство. Семьи с детьми почти не получают поддержки. Поэтому введение базового дохода было главным предвыборным обещанием левой партии Podemos («Мы можем!»). Еще прошлой осенью она написала программу своего коалиционного договора с социалистами. Теперь правительство Санчеса пытается ускоренными темпами воплотить этот проект в жизнь, чтобы не дать сотням тысяч людей упасть на самое дно. «Это исторический момент для нашей демократии — рождение нового социального права», — торжественно объявил тогда вице-премьер Пабло Иглесиас (Pablo Iglesias).

Испания так до сих пор полностью и не оправилась от последствий мирового финансового и экономического кризиса 2008 года. Еще до вспышки вируса около 20% населения жило за чертой бедности. Рынок труда расколот, лишь немногие имеют бессрочные трудовые договоры и право на помощь в случае безработицы. Слишком многим гражданам приходится довольствоваться срочными трудовыми контрактами, которые иногда заключаются буквально на пару дней. По статистике испанского агентства занятости Sepe, работу ищут 8,4 миллиона испанцев.

До сих пор социальную помощь (в очень ограниченных размерах) платят только региональные правительства. При этом помощь, по словам Флореса, доходит лишь до трети людей, живущих за чертой бедности (около 75 тысяч человек). Базовый же доход будут получать порядка 850 тысяч домохозяйств.

Тем не менее ingreso mínimo vital — в дословном переводе «минимальный доход на жизнь» — не будет выплачиваться безусловно. Это будет финансовая помощь, чем-то напоминающая Hartz IV в Германии: право на нее будут иметь люди в возрасте 23-65 лет, не менее года непрерывно и официально проживающие в Испании. Социальные службы будут проверять их материальное положение и доходы. По мере необходимости, государство будет доплачивать средства до 462 евро в месяц одиноким гражданам и до 1015 евро семьям, состоящим из пяти человек. Для 2,3 миллиона испанцев основной доход, предположительно, станет единственной возможностью преодолеть «коронакризис».

Сильнее всего последствия пандемии заметны в Мадриде. В столице, одном из самых богатых регионов страны, жители, нуждающиеся в помощи, выстроились в очередь, например, на одной из боковых улочек от площади Пуэрта-дель-Соль до площади Хасинто Бенавенте.

Организация Ave Mariá при мэрии города снабжает прежде всего бездомных. Но с марта этого года сюда обращаются также официанты, сиделки и продавцы — все они потеряли работу. Кризис в первую очередь затронул тех, кто работал по краткосрочным контрактам или нелегально. Зачастую это иностранцы, нашедшие хоть какую-то работу в годы экономического роста, а теперь первыми лишившиеся ее.

Один из них — 30-летний Марио Игнат (Mario Ignat). Он восемь лет назад приехал в Испанию из Румынии и работал на стройках. Теперь это все в прошлом. В одном лишь Мадриде без работы остались 138 тысяч человек, а около полумиллиона отправлены в неоплачиваемые отпуска. За время карантина каждую неделю около тысячи компаний объявляли о банкротстве.

Игнат еще не прожил в Испании десяти лет и поэтому не может претендовать на гражданство. Тех денег, которые у него есть, хватит на ближайшую оплату аренды жилья. Он не может ни выпить с друзьями пива в баре, ни приготовить себе еды. Базовый доход существенно улучшит его жизнь.

Для Марио Игната и Джессики многое зависит от того, когда они на самом деле получат деньги. С 15 июня они могут претендовать на базовый доход. Еще до конца этого месяца первые 100 тысяч человек должны задним числом получить помощь, полагавшуюся им еще 1 июня. Правительство обещало решить этот вопрос, и Джессика лишь надеется, что к тому моменту не окажется на улице.