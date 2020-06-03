Китая и Американский ученый пишет об отношении России Германии к манере Дональда Трампа вести дела. Основная мысль: главы государств ждут его ухода. Берлин поворачивается к Европе, а Москва и Пекин пытаются извлечь пользу из непредсказуемой политики Америки.

Пока оказавшаяся в труднейшем положении администрация Трампа преодолевает беспрецедентные внутренние проблемы, дружественные по отношению к Америке зарубежные лидеры и не очень пересматривают свою стратегию, чтобы справиться с этой очень необычной администрацией, втянутой в турбулентность. Похоже, Китай, Россия и Германия уже решили, как до ноября вести дела с президентом Трампом. Берлин будет его игнорировать. Москва и Пекин воспользуются тем, что внимание США отвлечено.

Россия будет сквозь пальцы смотреть на собственные экономические проблемы и на пандемию коронавируса, стремясь к активизации своего участия в ливийской гражданской войне. Китайское руководство, со своей стороны, как будто пришло к выводу, что примириться с Трампом невозможно, но и бояться его тоже не стоит. Более серьезный, чем в 2008 году, экономический кризис, самый мощный с 1968 года всплеск расовых и политических разногласий, а также президентские выборы, которые станут настоящим испытанием для наполненного враждебностью американского политического климата — ни один китайский лидер не стал бы игнорировать такие возможности. Си Цзиньпин свой шанс точно не упустит.

В последнее время в политике Пекина превалирует полное пренебрежение к давлению со стороны США. На прошлой неделе один из главных китайских военачальников генерал Ли Цзуочэн (Li Zuocheng) произнес пугающую речь в Доме Всекитайского собрания народных представителей. «Если возможность мирного воссоединения будет утрачена, — предупредил он, — народные вооруженные силы вместе со всей нацией, включая народ Тайваня, предпримут все необходимые шаги, чтобы решительно сорвать любые сепаратистские заговоры и действия». Пекин всегда заявлял, что имеет право на применение силы, чтобы воспрепятствовать независимости Тайваня. Но это весьма необычно, когда такой высокопоставленный военачальник открыто угрожает острову.

Это предостережение прозвучало на фоне усиливающегося кризиса в Гонконге, где угроза Коммунистической партии Китая (КПК) ввести в действие новые законы о национальной безопасности вызвала всеобщую обеспокоенность по поводу принципа «одна страна, две системы», позволяющего Гонконгу процветать после ухода Британии в 1997 году. Что касается Тайваня, то Пекин совершенно очевидно пренебрегает своими прежними обязательствами о двух системах и открыто грозит войной на тот случай, если Тайвань объявит независимость. Это говорит о том, что партия полна решимости получить полный контроль над островом.

Весьма зловещей была и реакция КПК на американские угрозы ввести санкции против Гонконга. Как сообщают западные информационные агентства, Китай видимо отдал распоряжение своим государственным предприятиям прекратить некоторые закупки, согласованные с США в рамках первого этапа торгового соглашения. Эти источники предупреждают, что новые американские меры в отношении Гонконга приведут к новым ответным действиям в сфере торговли.

В то же время, растет напряженность в отношениях Китая с Индией. Пекин предъявляет новые территориальные претензии в спорных пограничных районах, а китайские войска окапываются на индийской стороне линии разграничения армий двух стран.

Пекин заявляет, что если США и их союзникам нужны конфронтационные отношения, они их получат. Сдержать Китай невозможно.

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель разрушила планы Трампа наглядно продемонстрировать единство Запада, отказавшись ехать в июне в Кэмп-Дэвид на саммит Группы семи, который теперь перенесли на сентябрь. При этом она сослалась на пандемию. Вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном она выступает за крупный пакет помощи пострадавшим от коронавируса неустойчивым южным экономикам еврозоны. Все это в совокупности создает четкую закономерность: по мере усиления мирового кризиса приоритетом для Германии становится Евросоюз . Нельзя сказать, что Берлин вообще перестал думать об американском президенте. Просто немцы, по всей видимости, решили: от попыток сотрудничать с Трампом они ничего не выиграют, а если будут его игнорировать, то почти ничего не потеряют.

Критики президента будут ссылаться на его неспособность совместно с союзниками дать единый отпор китайским и российским провокациям. Они будут говорить, что это доказывает его неспособность добиваться конструктивных результатов в иностранных делах. В этом они отчасти правы, однако в данной истории много действующих лиц, а не один только Дональд Трамп. Проблема заключается не только в том, что Россия, Китай и Германия не видят особого смысла заключать соглашения с действующим президентом. Вероятно, они считают, что из-за тройной угрозы (пандемия, экономический крах и волнения в обществе) США будут постепенно отходить от решения глобальных вопросов, кто бы ни победил в ноябре.

Последние события усиливают уверенность многих иностранных столиц в том, что американское общество вступило в период недееспособности и хаоса, а политическая система США больше не может обеспечивать прочное лидерство в международных делах. Поскольку каждый президент занимается разрушением того, что построил его предшественник, о внешней политике США можно сказать словами Марка Твена (правда, он говорил о погоде в Новой Англии): если она вам сейчас не нравится, просто подождите несколько минут.

Что бы ни произошло на выборах в будущем году, американская администрация столкнется с проблемой еще более устрашающей, чем выработка национальной стратегии на все более трудный период времени. Ей придется убедить мир в том, что Америка серьезно относится к словам своего президента.