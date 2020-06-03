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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о теплом отношении жителей его страны к России и назвал русских, живущих в Казахстане, неотъемлемой частью народа. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Для граждан нашей страны Россия была и остается самым близким государством», — подчеркнул Токаев.

По его словам, теплое отношение к России доказывают результаты социологических опросов: уровень доверия казахстанцев к РФ в течение многих лет превышает 75 процентов.

Президент подчеркнул, что казахстанцы, независимо от происхождения, считают себя единой нацией.

«В Казахстане нет понятия «национальное меньшинство», — заявил Токаев.

В Казахстане проживает более 3,5 миллионов русских, что составляет почти 19 процентов населения страны, отметил он.

«Русские, проживающие в нашей стране, неотъемлемая часть нашего народа, они пользуются всеми правами», — заверил президент.

Также Токаев раскритиковал формулировку «русская диаспора в Казахстане». По его мнению, она противоречит действительности, таке как русские — не диаспора, а часть народа.

Президент отметил, что перевод на латиницу с кириллицы касается только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет.

Токаев объяснил, что основной информационный поток в мире опирается на латинскую графику. Казахский алфавит решили модернизировать, чтобы «расширить коммуникационные возможности казахского языка».

Как писал «Рамблер», ранее казахстанский правозащитник и русофил Ермек Тайчибеков заявил о «русофобской кампании» в Казахстане, в ходе которой людей заставляют отказаться от русского языка и русской культуры.