Лукашенко побеждает и проигрывает 

Лукашенко является основным фаворитом назначенных на 9 августа выборов президента Белоруссии. Остальные кандидаты, вместе взятые, набирают меньше голосов, чем он. Скорее всего, единственный президент Белоруссии получит меньшую поддержку, чем на предыдущих выборах, но это не должно помешать ему оформить победу ещё в первом туре

Тем не менее Александр Григорьевич отчётливо нервничает.

То он встречается с председателем республиканского КГБ и туманно рассуждает о неопознанных «ветрах», которые дуют в Белоруссию не с той стороны и не так, как хотелось бы Лукашенко. То даёт команду председателю Минского горисполкома обеспечить порядок в столице. А то в этом «чистом городе» прошла оппозиционная акция по сбору подписей в пользу антилукашенковских кандидатов, по итогам которой спецслужбы задержали более 30 человек. Якобы вместо сбора подписей они провоцировали беспорядки. Задержанные, правда, говорят о провокации, организованной против них правоохранительными органами

Кто говорит правду, а кто врёт определить невозможно, поскольку мы не имеем (пока, по крайней мере) подробной видеофиксации событий, в результате которых произошло задержание, а также хода самого задержания. Тем не менее кто бы ни был организаторам провокации, результат очевидно выгоден оппозиции. Она получила информационный повод и тему для раскрутки своих кандидатов.

Лучше всего этим поводом воспользовалось семейство Тихановских. Сергей Тихановский, якобы собиравшийся выдвигаться кандидатом в президенты, был задержан (второй раз в течение последнего месяца). В результате кандидатом в президенты стала его жена Светлана Тихановская, а кампания по демонстративному сбору подписей в её поддержку стартовала сразу в нескольких городах Белоруссии. Не исключено, что этот несложный политтехнологический манёвр был продуман сразу. И Сергей, и Светлана до последнего времени были практически никому не известны. В политику они буквально ворвались. Так что, кто из них будет кандидатом не так важно. Молодая женщина (контраст с пожилым Лукашенко), поддерживающая несправедливо угнетённого мужа в его стремлении к восстановлению справедливости, выглядит даже предпочтительнее.

В других условиях можно было бы предположить, что Тихановские — проект власти, предназначенный для растаскивания голосов оппозиции. Но, во-первых, Лукашенко явно не считает проект подконтрольным. Во-вторых, это тот случай, когда неизвестно у кого будут активнее оттягиваться голоса — у оппозиции или у самого Лукашенко. В конце концов, белорусам впервые предлагают формально не прозападную альтернативу Лукашенко.

Тихановские не могут действовать самостоятельно — слишком большая организационная работа и крупные финансовые возможности требуются для проведения даже того объёма работы, который уже завершён. А они явно собираются наращивать интенсивность кампании по мере приближения даты выборов. Они не похожи на проект Запада. Во-первых, у Запада есть достаточное количество проектов в Минске. Во-вторых, все прозападные белорусские лоялисты, допущенные в окружение Лукашенко, хором клеймят Тихановских. В-третьих, Лукашенко в последние годы слишком прозападен, а Запад слишком озабочен своими внутренними проблемами, чтобы бессмысленно рисковать налаживающимися контактами, не имея никакой возможности сменить Александра Григорьевича в ходе текущих выборов.

Но Тихановские не могут быть и российским проектом. Здесь играют роль те же соображения, что заставляют нас исключить их западную поддержку. Плюс к тому, Россия никогда не организовывает подобного рода проекты в принципе. Москва отказала Лукашенко в публичной поддержке на приближающихся выборах, снимая с себя ответственность за его последующие фокусы, но это не значит, что она моментально начала с нуля выращивать альтернативу действующему президенту, да ещё и бездарно её засветила.

Итак, спонсор у проекта должен быть (как финансовый, так и политический). Это не Запад, не Лукашенко и не Россия. Тогда кто и зачем раскручивает семейство Тихановских?

Думаю, что это дело рук прозападного окружения Александра Григорьевича. Только этим людям выгоден данный проект. Причём с его помощью они убивают несколько зайцев сразу.

Во-первых, они укрепляют недоверие Лукашенко к Москве. Президент Белоруссии знает, что проект Тихановских запущен не им. Ему также предоставят убедительные свидетельства того, что это и не западный проект. Россию даже не будут прямо обвинять. Честно скажут, что нет никаких данных, указывающих на связь с Москвой. Подозрительный Лукашенко, знающий к тому же, что Москва отказала ему в поддержке, сам придёт к «правильному» выводу.

Во-вторых, напуганный «российским вмешательством», Лукашенко должен дать прозападной фракции в своём окружении добро на окончательную зачистку сторонников сближения с Россией, ещё сохранившихся на ключевых постах. Прозападное лобби Макея получает возможность установить полный контроль над бюрократическими структурами, обезопасив себя, от возможной попытки Лукашенко в будущем в очередной раз сменить внешнеполитический вектор и обновить свою команду.

В-третьих, они создают то, чего до сих пор не было в Белоруссии — внутриполитическую альтернативу Лукашенко. Конечно, проект Тихановских может в этом отношении не сработать. Но пока что он раскручивается очень верно, представляя из себя универсальное предложение для всех, кто устал от Лукашенко. Они потенциально устраивают сторонников и прозападного, и пророссийского курса. Эти выборы они проиграют. Но должны стать постоянно действующим фактором внутренней политики Белоруссии. Причём, не исключено, что с их помощью последний срок Лукашенко постараются искусственно сократить. Вряд ли команда Макея собирается терпеть Александра Григорьевича ещё пять лет. В самом крайнем случае, если Тихановские не потянут, из-за их спин выведут нового перспективного универсального кандидата.

Лукашенко не случайно стал заявлять, что в Белоруссии нет ни Зеленских, ни Пашинянов. Пока их, наверное, нет. Но заинтересованные лица усиленно работают над созданием универсальных кандидатов (условных Зеленских/Пашинянов), которые могли бы составить реальную конкуренцию надоевшему собственному окружению Лукашенко. Судя по всему Александр Григорьевич, как матёрый политик, чувствует опасность, но не может понять откуда она исходит. Кроме того, действует многолетняя привычка к лёгким победам над оппозицией и собственным окружением. Лукашенко уверен, что он контролирует аппарат, хоть на деле аппарат уже контролирует его самого. Причём не только за счёт отличного знания характера своего президента и способности наталкивать его на нужные решения. Так было ещё год назад. Ныне же ни одно распоряжение Лукашенко, которое не будет одобрено людьми, реально контролирующими аппарат, не будет выполнено. Причём сам он об этом даже не узнает.

Игра окружения против Лукашенко идёт в долгую. Ему дают возможность победить на последних в его жизни выборах, чтобы расслабился и упокоился, убедившись в надёжности окружения. Параллельно ему отрезают (уже отрезали) пути получения внешней поддержки. От России его оторвали, а Запад никогда Лукашенко в критической ситуации против внутренней оппозиции не поддержит. Дальше у него постараются отобрать поддержку населения, за счёт вхождения Белоруссии в глубокий экономический и финансовый кризис. После этого можно начинать игру в досрочные выборы президента, выставляя против Лукашенко собственного, уже раскрученного универсального кандидата. Если же Александр Григорьевич упрётся, то ему поможет принять правильное решение его собственное окружение. В крайнем случае, досрочные выборы могут пройти и без Лукашенко.

Ещё раз повторю, что Александр Григорьевич, будучи матёрым политиком, нюхом чувствует опасность и потому нервничает. Он, однако, не может понять откуда она исходит. Тем более, что Лукашенко привык работать в режиме разрешения текущих проблем. Он никогда не думает, о том, что будет через год-два-три, считая, что когда проблема возникнет, тогда он с ней и разберётся.

В результате сегодня действия, предпринимаемые Лукашенко для укрепления своих позиций, должны привести к его резкому ослаблению в среднесрочной перспективе, чтобы когда наступит час «Х», от его решений уже ничего не зависело.