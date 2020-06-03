Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Казахстан не планирует присоединяться к Союзному государству России и Беларуси 

Аргументы Недели и ещё 1 4 часа назад
Казахстан не будет присоединяться к Союзному государству
Фото: РИА Новости
Казахстан заинтересован в усилении потенциала ЕАЭС и у республики нет планов присоединения к Союзному государству России и Беларуси. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По словам Токаева, Казахстан активно сотрудничает с Россией и Беларусью, как в двустороннем формате, так и в рамках интеграционных объединений. Именно в этом направлении рассматривается дальнейшее развитие интеграции.
Он подчеркнул, что большой интерес для Казахстана представляет усиление потенциала ЕАЭС как экономического союза.
Токаев также подчеркнул, что для казахстанцев Россия «была и остается самым близким государством».
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Аргументы Недели: последние новости
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предсказал Третью мировую войну Бывший глава МИД Украины Павел Климкин предсказал Третью мировую войну Как России избежать событий Миннеаполиса Как России избежать событий Миннеаполиса Погребенный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы в Индии Погребенный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы в Индии
В мире , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Черное море оказалось опасным
Черное море оказалось опасным
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
Задержанный ФСБ украинский военный сделал признание
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Видео
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
00:41
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
Армия Войска
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
00:47
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
В мире Общество
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
01:25
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
Происшествия
Наведение паромной переправы попало на видео
00:59
Наведение паромной переправы попало на видео
Армия
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
00:43
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
Общество
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
01:32
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
03:27
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Происшествия
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
01:36
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
Происшествия
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение