Екатерина Зеленко. Если Россия получит приглашение на саммит "большой семерки" (G7) даже в качестве гостя, то для Москвы это станет подтверждением верности ее политики. Об этом, как сообщает УНИАН, заявила пресс-секретарь украинского МИД

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным рассказал о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.

По словам Зеленко, планы Трампа "упростят задачу российской дипломатии в ее попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника Группы и ослабления международной санкционной политики".

Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

Западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.