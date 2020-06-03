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Байден призвал полицейских стрелять «в ногу, а не в сердце» 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Полицейские, открывая огонь по людям, которые представляют угрозу, должны стрелять «в ногу, а не в сердце», заявил бывший вице-президент США Джо Байден.
По словам Байдена, полицейских надо научить стрелять «в ногу, а не в сердце», если к ним приближается человек «с ножом или чем-то в этом роде», передает Fox News.
Об этом Байден заявил на встрече с лидерами христианской общины в штате Делавэр.
Напомним, Байден заявил о необходимости как можно быстрее рассмотреть законопроект о запрете полицейским применять удушающие приемы.
Президент США Дональд Трамп считает Байдена слишком слабым, чтобы «победить анархистов, грабителей и погромщиков».
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В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Fox News
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