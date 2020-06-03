Джо Байден. Полицейские, открывая огонь по людям, которые представляют угрозу, должны стрелять «в ногу, а не в сердце», заявил бывший вице-президент США

По словам Байдена, полицейских надо научить стрелять «в ногу, а не в сердце», если к ним приближается человек «с ножом или чем-то в этом роде», передает Fox News.

Об этом Байден заявил на встрече с лидерами христианской общины в штате Делавэр.

Напомним, Байден заявил о необходимости как можно быстрее рассмотреть законопроект о запрете полицейским применять удушающие приемы.