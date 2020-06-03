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Трамп: в понедельник Вашингтон был «самым безопасным местом на земле» 

РИА Новости 1 час назад
Трамп назвал Вашингтон «самым безопасным местом в мире»
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп считает, что в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле".
"Прошлым вечером Вашингтон был самым безопасным местом на земле", — написал Трамп в Twitter.
По данным полиции города, в результате беспорядков в понедельник вечером была сожжена одна полицейская машина, пострадали двое стражей порядка, за беспорядки задержали около 300 человек.
Запись появилась после многочисленных обвинений в адрес главы государства в том, что накануне он якобы лично отдал приказ разогнать "мирных демонстрантов". Демократы в сенате хотели даже принять резолюцию, осуждающую действия главы государства, но его однопартийцы из Республиканской партии заблокировали документ.
В понедельник после двух ночей беспорядков в Вашингтоне были резко усилены меры безопасности. Полиция разогнала протестующих недалеко от Белого дома примерно за полчаса до назначенного на 19 часов начала комендантского часа, а президент Дональд Трамп вышел за пределы ограды Белого дома и посетил церковь, которую пытались сжечь протестующие. Трамп заявил, что уважает мирные протесты, но будет подавлять беспорядки.
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Комментарии
В мире , США , Дональд Трамп , Республиканская партия США
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