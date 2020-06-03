Трамп назвал Вашингтон «самым безопасным местом в мире»

"Прошлым вечером Вашингтон был самым безопасным местом на земле", — написал Трамп в Twitter.

По данным полиции города, в результате беспорядков в понедельник вечером была сожжена одна полицейская машина, пострадали двое стражей порядка, за беспорядки задержали около 300 человек.

Запись появилась после многочисленных обвинений в адрес главы государства в том, что накануне он якобы лично отдал приказ разогнать "мирных демонстрантов". Демократы в сенате хотели даже принять резолюцию, осуждающую действия главы государства, но его однопартийцы из Республиканской партии заблокировали документ.

В понедельник после двух ночей беспорядков в Вашингтоне были резко усилены меры безопасности. Полиция разогнала протестующих недалеко от Белого дома примерно за полчаса до назначенного на 19 часов начала комендантского часа, а президент Дональд Трамп вышел за пределы ограды Белого дома и посетил церковь, которую пытались сжечь протестующие. Трамп заявил, что уважает мирные протесты, но будет подавлять беспорядки.