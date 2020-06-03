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NYT: Байден победил на первичных выборах в штате Род-Айленд 

ТАСС и ещё 2 5 часов назад
Байден победил на праймериз в штате Род-Айленд
Фото: РИА Новости
Бывший американский вице-президент Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от демократов на предстоящих в США выборах главы государства, одержал победу на первичных выборах (праймериз) в штате Род-Айленд. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.
На праймериз в штате отбирали делегатов, которые на предстоящем национальном съезде демократов поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты США от партии. Байден получил 63,4% голосов избирателей. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который 8 апреля вышел из предвыборной гонки, получил 29,1% голосов. После прекращения Сандерсом предвыборной борьбы соперников у Байдена не осталось, однако имена некоторых из участвовавших ранее в гонке политиков по-прежнему значатся в бюллетенях.
По итогам первичных выборов в штате распределили голоса 26 делегатов. 13 из них получил Байден. У Сандерса пока нет ни одного голоса.
Эти выкладки газеты отражают данные, поступившие с 45% участков. Подсчет голосов продолжается.
Праймериз во вторник прошли в штатах Индиана, Мэриленд, Монтана, Нью-Мексико, Пенсильвания, Род-Айленд и Южная Дакота, а также в столичном федеральном округе Колумбия. У демократов на кону голоса 479 делегатов предстоящего партийного съезда, у республиканцев — 246.
Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин). По подсчетам The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 1 607 делегатов национального съезда. Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования на съезде, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата.
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