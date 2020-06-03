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Протестующие у Белого дома потребовали отставки президента США 

Российская Газета и ещё 1 19 минут назад
У американской администрации в столице США снова собрались протестующие, хотя в городе действует комендантский час. С крыши Белого дома за толпой наблюдают люди в униформе. Полиция активных действий не предпринимает, сообщает с места события корреспондент РИА Новости.
Демонстранты скандируют: "Руки вверх — не стреляй!", а также выкрикивают ругательства в адрес властей, призывают к отставке президента и к объективному расследованию дела Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейских в Миннеаполисе.
Днем ранее стражи порядка использовали слезоточивый газ, чтобы разогнать собравшихся у Белого дома. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер назвала действия федеральной полиции позором. По словам градоначальницы, за 25 минут до комендантского часа против мирных участников акции протеста были применены спецсредства.
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В мире , Видео , США , РИА Новости
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