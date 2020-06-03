В офисе Зеленского назревает скандал

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело и начать расследование о причастности к коррупции родственника чиновника офиса президента. Жалоба в ВАСУ поступила от нардепа IX созыва, суд частично удовлетворил её.

Заявление депутата содержало данные и обстоятельства относительно преданных ранее огласке видеозаписей, где родственник чиновника «отбирал» кандидатов на различные государственные должности во власти, говорится в сообщении Верховного суда.

Фамилия чиновника, чей родственник «распоряжался» должностями, не указана. Суд подчёркивает, что решение о расследовании не означает конкретной оценки изложенным в жалобе фактам, а всего лишь обязывает внести эту информацию в реестр и начать досудебное расследование.