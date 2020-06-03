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МИД Франции высказался о возможном участии России в G7 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Возможное участие России в G7 оценили во Франции
Фото: EPA
Решение об участии России в саммите G7 должно приниматься совместно всеми странами объединения в соответствии с реализацией минских договорённостей, заявил представитель МИД Франции.
Как ранее информировала пресс-служба Кремля, президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора проинформировал президента РФ Владимира Путина о своей идее проведения в сентябре саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Республики Корея.
"Решение о Российской Федерации было принято в 2014 году (странами) G7. Аналогичным образом любое новое решение должно быть принято по общему согласию стран G7 в свете реализации минских соглашений", — заявил представитель МИД, отвечая на вопрос, поддерживает ли Франция участие РФ в следующем саммите G7, как того хочет Трамп.
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В мире , Политика , Саммит , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Пресс-служба Администрации Президента РФ , США , Франция
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