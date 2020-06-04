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Убивший Флойда полицейский может выйти под залог $1 млн 

News.ru и ещё 31 31 минуту назад
Суд в Миннесоте установил залог в $1 млн для полицейского Дерека Шовина, по вине которого погиб Джордж Флойд. Шовин обвиняется в непреднамеренном убийстве афроамериканца во время задержания.
Пока нет информации, воспользуется ли полицейский этим условием для того, чтобы оказаться на свободе. Залог в такой же сумме установлен для трёх других полицейских, которые обвиняются в пособничестве и подстрекательству в убийстве, сообщает USA Today.
Шовину предъявлено обвинение по трём пунктам: убийство второй степени без умысла при совершении тяжкого преступления, убийство третьей степени при совершении чрезвычайно опасного деяния, непредумышленное убийство второй степени из-за халатности, создающей необоснованный риск.
Полицейскому грозит многолетнее заключение в случае, если его вина будет доказана. Первое заседание суда назначено на 8 июня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон оценил время на проведение полноценного расследования по делу Джорджа Флойда — афроамериканца, убийство которого полицейским спровоцировало акции протеста и массовые беспорядки в десятках городов США.
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В мире , Видео , Происшествия , Массовые беспорядки , Убийство , Генеральный прокурор , USA Today
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