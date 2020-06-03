Погромы в Париже: полиция применила газ

Полиция применила слезоточивый газ для разгона несогласованной акции против полицейского насилия и расизма, которая проходит вечером во вторник в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

По информации телеканала BFMTV, участие в акции принимают около 15 тысяч человек.

Сначала люди мирно, но громко протестовали у здания суда на окраине города, а затем процессия разделилась. Часть протестующих пошла глубже в город, где уперлась в полицейский кордон, а часть стала оскорблять и провоцировать полицию, дежурившую на трамвайном кольце.

В результате полиция была вынуждена несколько раз применить слезоточивый газ, в ответ в стражей порядка бутылки и прочий мусор. Помимо этого протестующие строят баррикады из прокатных велосипедов и самокатов посреди проезжей части, а потом поджигают их. Также нарушители порядка пытаются при помощи камней и молотков разбить витрину булочной.

Утром во вторник во Франции после более чем двух месяцев простоя открылись кафе и рестораны. С началом активных беспорядков прохожие стали помогать сотрудникам кафе убирать с террас стулья, столы и стеклянную посуду, чтобы она не стала орудием борьбы.