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Климкин предрек третью мировую войну в следующем году 

РИА Новости 35 минут назад
Предсказана Третья мировая война
Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
По его мнению, украинцы "слишком оптимистично" относятся к гражданскому конфликту в Донбассе.
"Третья мировая война — она гибридная, приближается. Мы еще не в состоянии третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей", — сказал он.
Как считает Климкин, мир находится на пороге "безумных перемен".
Экс-министр отметил, что сегодня Украина должна пересмотреть отношение к собственной безопасности. Он назвал "мазохизмом" переписывание властями Будапештского меморандума 1994 года, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал.
"Но вернуться к его логике — в этом что-то есть", — добавил он.
Весной 2014 года Украина начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее угрожал выйти из мирных переговоров по Донбассу.
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В мире , Армия , Войска , Павел Климкин , Владимир Зеленский
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