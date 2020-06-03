Предсказана Третья мировая война

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.

По его мнению, украинцы "слишком оптимистично" относятся к гражданскому конфликту в Донбассе.

"Третья мировая война — она гибридная, приближается. Мы еще не в состоянии третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей", — сказал он.

Как считает Климкин, мир находится на пороге "безумных перемен".

Экс-министр отметил, что сегодня Украина должна пересмотреть отношение к собственной безопасности. Он назвал "мазохизмом" переписывание властями Будапештского меморандума 1994 года, по которому Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал.

"Но вернуться к его логике — в этом что-то есть", — добавил он.

Весной 2014 года Украина начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.