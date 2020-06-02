Меркель предложила путь к диалогу между ЕС и Россией

Меркель в своей речи в фонде имени Конрада Аденауэра заявила, что необходимо ограничить цель отношений Евросоюза и России уровнем мирного сосуществования. Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт подчеркнул, что Меркель назвала как проблемы в действиях Москвы, так и области, в которых Евросоюз нуждается в России при урегулировании международных конфликтов.

Зайберт заявил о необходимости ясно обозначать, в чем Россия нарушила международное право. Представитель Меркель указал "на кибератаки и пропагандистские кампании со стороны России в европейских странах".