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Меркель выразила мнение, какие отношения должны быть между ЕС и Россией 

Аргументы Недели 1 час назад
Меркель предложила путь к диалогу между ЕС и Россией
Фото: Reuters
Немецкий канцлер отказалась продолжать линию стратегического партнерства в отношениях между ЕС и Россией перед началом председательства Федеративной республики Германия в Европейском Совете.
Меркель в своей речи в фонде имени Конрада Аденауэра заявила, что необходимо ограничить цель отношений Евросоюза и России уровнем мирного сосуществования. Официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт подчеркнул, что Меркель назвала как проблемы в действиях Москвы, так и области, в которых Евросоюз нуждается в России при урегулировании международных конфликтов.
Зайберт заявил о необходимости ясно обозначать, в чем Россия нарушила международное право. Представитель Меркель указал "на кибератаки и пропагандистские кампании со стороны России в европейских странах".
Ангела Меркель отказалась от приглашения Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате. А он захотел пригласить Россию.
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В мире , Европа , Конфликты , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , Дональд Трамп , ЕС , Европейский совет , Германия
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