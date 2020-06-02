Черное море оказалось опасным

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Власти Одессы попросили граждан не купаться в Черном море. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Согласно результатам исследования проб морской воды, взятой 25-26 мая в контрольных точках, она не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения», — сказано в заявлении ведомства.

В конце мая украинское правительство приняло решение о введении до 22 июня так называемого адаптивного карантина для постепенного снятия ограничений. 18 мая главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что власти откроют для посещения пляжи как на море, так и у пресных рек. Граждан при этом обяжут соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров и использовать маски для защиты от коронавируса.

На Украине подтверждено более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19. Из них почти 900 человек заразились в Одесской области. Общее число инфицированных в мире превысило 6,3 миллиона человек.