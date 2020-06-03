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В Черногории объявили об окончании эпидемии COVID-19 

РИА Новости и ещё 7 30 минут назад
В европейской стране объявили о победе над COVID-19
Фото: © REUTERS / Stevo Vasiljevic
Национальный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории официально признал эпидемию коронавируса в стране оконченной, сообщил во вторник кабмин.
Президент Черногории Мило Джуканович еще в мае объявил победу над коронавирусом в стране, правительство провозгласило ее свободным от COVID-19 направлением. Оппозиция выразила сомнение в достоверности эпидемиологических данных властей.
"NKT утвердил предложение Института общественного здоровья: в Черногории провозглашается окончание эпидемии COVID-19! Это результат многомесячных усилий всей системы и наших граждан. Спасибо за доверие", — заявило правительство в Twitter.
"Некоторые меры будут отменены, но поскольку пандемия продолжается, остаются в силе меры против импорта коронавируса", — уточнил кабинет министров.
По данным черногорского минздрава, всего с начала пандемии выявлено 324 случая COVID-19, скончались девять человек. Республиканское статистическое агентство Monstat в минувший четверг сообщило, что из-за пандемии в марте Черногорию посетило на 66% меньше туристов, чем в прошлом году, а в апреле их не было совсем из-за ограничительных мер.
С 1 июня открыты границы Черногории для граждан стран, где число больных коронавирусом не превышает 25 человек на 100 тысяч населения. В списке пока нет России и соседней Сербии.
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В мире , Черногория
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