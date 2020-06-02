Нью-Йорке продолжается мародерство и грабежи магазинов, чему не может помешать полиция. Ситуацию в городе, которую можно назвать второй серией «Ночи большого грабежа» описал выходец из России , блогер Денис Самсебесказал в Facebook.

«Я съездил на Манхэттен и получил новую порцию непередаваемых ощущений. Например, вечером просто страшно идти по улице», — отметил блогер.

Он пожалел, что решил прогуляться до Таймс-сквер с фотоаппаратом.

Автор отмечает, что «по улицам бродят стада гоблинов, которые захватили Манхэттен и продолжают его грабить». В вечернее время на улицах города можно встретить только этих грабителей, полицейских и совсем немного простых людей.

«Копы либо стоят за временными ограждениями и ни во что не вмешиваются, либо носятся на машинах по конкретным вызовам. Если вас начнут бить или грабить, то на защиту полиции можно не рассчитывать. Им сейчас не до такой ерунды», — отмечает Денис.

Блогер также подчеркивает, что бизнесмены пытаются подготовиться к новой битве, что получается плохо. Они заколачивают все фанерой — где-то только стеклянные витрины магазинов, а где-то — все первые этажи зданий.

«Практически вся Пятая авеню от 59-й и ниже заколочена фанерой, но прибегает толпа с ломиками, ее отдирают, бьют стекла и спокойно грабят», — говорится в посте.

По словам очевидца, в местах, где витрины не заколочены таким образом, уже вывезен весь товар.

«Целый лутинг-туризм (в мародерских целях — прим. «Ленты.ру») образовался», — отмечает он.

При этом полиция не успевает вести успешную борьбу с преступниками.

«Парочку арестовывают, а остальные тысячи продолжают безнаказанно разносить город», — написал выходец из России.

Он сравнил обстановку в городе с военными действиями, где при этом «не видно ни губернатора с его героическими пресс-конференциями ни идиота-мэра». Единственным выходом, на взгляд автора, в такой ситуации может стать введение войск Национальной гвардии и жесточайшие меры по борьбе с грабежами, так как комендантский час не действует. Пост заканчивается ярым призывом к губернатору штату Эндрю Куомо ввести войска.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо привел город к хаосу, отвергнув предложение ввести Национальную гвардию.

«Вчерашний день был ужасным для братьев Куомо. Нью-Йорк проиграл мародерам, бандитам, радикальным левакам и другим видам отбросов и ничтожеств. Губернатор отказывается принять мое предложение ввести Национальную гвардию для доминирования. Нью-Йорк был разорван на куски. Аналогичным образом, рейтинги Фредо упали на 50 процентов!» — заявил президент.

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался из-за грубого ареста. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.