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Россиянин описал «ночь большого грабежа гоблинами» в Нью-Йорке 

Lenta.ru 34 минуты назад
В Нью-Йорке продолжается мародерство и грабежи магазинов, чему не может помешать полиция. Ситуацию в городе, которую можно назвать второй серией «Ночи большого грабежа» описал выходец из России, блогер Денис Самсебесказал в Facebook.
«Я съездил на Манхэттен и получил новую порцию непередаваемых ощущений. Например, вечером просто страшно идти по улице», — отметил блогер.
Он пожалел, что решил прогуляться до Таймс-сквер с фотоаппаратом.
Автор отмечает, что «по улицам бродят стада гоблинов, которые захватили Манхэттен и продолжают его грабить». В вечернее время на улицах города можно встретить только этих грабителей, полицейских и совсем немного простых людей.
«Копы либо стоят за временными ограждениями и ни во что не вмешиваются, либо носятся на машинах по конкретным вызовам. Если вас начнут бить или грабить, то на защиту полиции можно не рассчитывать. Им сейчас не до такой ерунды», — отмечает Денис.
Блогер также подчеркивает, что бизнесмены пытаются подготовиться к новой битве, что получается плохо. Они заколачивают все фанерой — где-то только стеклянные витрины магазинов, а где-то — все первые этажи зданий.
«Практически вся Пятая авеню от 59-й и ниже заколочена фанерой, но прибегает толпа с ломиками, ее отдирают, бьют стекла и спокойно грабят», — говорится в посте.
По словам очевидца, в местах, где витрины не заколочены таким образом, уже вывезен весь товар.
«Целый лутинг-туризм (в мародерских целях — прим. «Ленты.ру») образовался», — отмечает он.
При этом полиция не успевает вести успешную борьбу с преступниками.
«Парочку арестовывают, а остальные тысячи продолжают безнаказанно разносить город», — написал выходец из России.
Он сравнил обстановку в городе с военными действиями, где при этом «не видно ни губернатора с его героическими пресс-конференциями ни идиота-мэра». Единственным выходом, на взгляд автора, в такой ситуации может стать введение войск Национальной гвардии и жесточайшие меры по борьбе с грабежами, так как комендантский час не действует. Пост заканчивается ярым призывом к губернатору штату Эндрю Куомо ввести войска.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо привел город к хаосу, отвергнув предложение ввести Национальную гвардию.
«Вчерашний день был ужасным для братьев Куомо. Нью-Йорк проиграл мародерам, бандитам, радикальным левакам и другим видам отбросов и ничтожеств. Губернатор отказывается принять мое предложение ввести Национальную гвардию для доминирования. Нью-Йорк был разорван на куски. Аналогичным образом, рейтинги Фредо упали на 50 процентов!» — заявил президент.
Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался из-за грубого ареста. Американские власти заявили, что любые стычки с полицией или угрозы правоохранителям будут расцениваться как акты внутреннего терроризма.
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В мире , Видео , Эндрю Куомо , Дональд Трамп , Lenta.ru , Манхэттен , Нью-Йорк
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