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Меркель разругалась с Трампом 

Аргументы Недели 35 минут назад
Похоже, немцам окончательно надоели угрозы администрации Дональда Трампа ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». Как сообщает специализирующееся на политической журналистике американское издание Politico, в ходе телефонного разговора на прошлой неделе между Трампом и Меркель возникли острые разногласия по целому ряду вопросов, включая НАТО, «Северный поток — 2», а также отношения с Китаем. В результате канцлер Германии отклонила приглашение президента США приехать на саммит «Большой семёрки». Трамп, правда, долго не горевал и объявил о своём желании позвать на саммит ещё четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.
Тем не менее, как отмечают американские эксперты, отказ Меркель лично приехать на саммит «может подорвать попытки Трампа представить его как знаковое событие, которое подведёт черту под периодом локдаунов и запретов на передвижения, введённых с целью борьбы с пандемией коронавируса». А такая победа в нынешней ситуации Дональду очень нужна. Однако Вашингтон серьёзно перегнул палку в своих отношениях с Берлином — немцы очень раздражены поведением американских чиновников.
Много шума в ФРГ наделало заявление покидающего свой пост американского посла, открытого гея Ричарда Гренелла. Сейчас он стал аж директором национальной разведки США, но перед уходом призвал федеральное правительство переосмыслить политику в отношении России: «Германия должна прекратить кормить это чудовище». Столь вызывающее заявление шокировало многих немцев. К примеру, в региональном правительстве и в ландтаге федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания резко заявили, что однозначно поддерживают строительство газопровода, утверждённого в соответствии с нормами права: «Нам здесь не нужны бессмысленные экономические блокады». Да ещё и в то время, когда весь мир страдает из-за экономических потерь от коронавируса.
Подобная позиция находит широкую поддержку и среди немецких партий. Представитель фракции ХДС по вопросам энергетической политики Франц-Роберт Лисков подчеркнул, что США просто преследуют собственные энергетико-политические интересы. И это не вызывает сомнений. Ещё более резко высказываются в оппозиционной фракции левых. Представитель этой партии по энергетической политике Миньон Швенке даже призвала показать США и их санкционной политике красную карточку. Так что Меркель, решившая наконец достать из своего кармана фигу и показать её Трампу, имеет в Германии по этому вопросу широкую поддержку. Понятно, что американцы будут мстить, но, глядя на погромы, сотрясающие США, всему миру становится ясно, что их возможности очень ограниченны.
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Комментарии 9
В мире , Видео , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , НАТО , Австралия , Германия , Китай , Южная Корея , США
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