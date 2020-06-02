Меркель разругалась с Трампом 

Южную Корею. Похоже, немцам окончательно надоели угрозы администрации Дональда Трампа ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2». Как сообщает специализирующееся на политической журналистике американское издание Politico, в ходе телефонного разговора на прошлой неделе между Трампом и Меркель возникли острые разногласия по целому ряду вопросов, включая НАТО , «Северный поток — 2», а также отношения с Китаем . В результате канцлер Германии отклонила приглашение президента США приехать на саммит «Большой семёрки». Трамп, правда, долго не горевал и объявил о своём желании позвать на саммит ещё четыре страны: Россию , Индию, Австралию

Тем не менее, как отмечают американские эксперты, отказ Меркель лично приехать на саммит «может подорвать попытки Трампа представить его как знаковое событие, которое подведёт черту под периодом локдаунов и запретов на передвижения, введённых с целью борьбы с пандемией коронавируса». А такая победа в нынешней ситуации Дональду очень нужна. Однако Вашингтон серьёзно перегнул палку в своих отношениях с Берлином — немцы очень раздражены поведением американских чиновников.

Много шума в ФРГ наделало заявление покидающего свой пост американского посла, открытого гея Ричарда Гренелла . Сейчас он стал аж директором национальной разведки США, но перед уходом призвал федеральное правительство переосмыслить политику в отношении России: «Германия должна прекратить кормить это чудовище». Столь вызывающее заявление шокировало многих немцев. К примеру, в региональном правительстве и в ландтаге федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания резко заявили, что однозначно поддерживают строительство газопровода, утверждённого в соответствии с нормами права: «Нам здесь не нужны бессмысленные экономические блокады». Да ещё и в то время, когда весь мир страдает из-за экономических потерь от коронавируса.

Подобная позиция находит широкую поддержку и среди немецких партий. Представитель фракции ХДС по вопросам энергетической политики Франц-Роберт Лисков подчеркнул, что США просто преследуют собственные энергетико-политические интересы. И это не вызывает сомнений. Ещё более резко высказываются в оппозиционной фракции левых. Представитель этой партии по энергетической политике Миньон Швенке даже призвала показать США и их санкционной политике красную карточку. Так что Меркель, решившая наконец достать из своего кармана фигу и показать её Трампу, имеет в Германии по этому вопросу широкую поддержку. Понятно, что американцы будут мстить, но, глядя на погромы, сотрясающие США, всему миру становится ясно, что их возможности очень ограниченны.