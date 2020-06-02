Трамп призвал власти Нью-Йорка задействовать Нацгвардию 

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«Нью-Йорк, обратитесь к Нацгвардии. Неудачники и отборсы разрывают вас на части. Действуйте быстро», — написал он в Twitter.

Ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о продлении комендантского часа в городе до конца недели на фоне продолжающихся беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Трамп пообещал мобилизовать все имеющиеся федеральные ресурсы, гражданские и военные, для прекращения беспорядков в США.