Комендантский час в Нью-Йорке продлили до конца недели 

Введённый в Нью-Йорке комендантский час будет действовать до конца недели. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио.

Мы примем все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе, — приводит ТАСС слова градоначальника.

Ограничения были введены в связи с беспорядками, вспыхнувшими после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.