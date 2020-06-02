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Комендантский час в Нью-Йорке продлили до конца недели 

News.ru 1 час назад
Комендантский час в Нью-Йорке продлили до конца недели
Фото: globallookpress.com
Введённый в Нью-Йорке комендантский час будет действовать до конца недели. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио.
Мы примем все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе, — приводит ТАСС слова градоначальника.
Ограничения были введены в связи с беспорядками, вспыхнувшими после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.
Как писал ранее NEWS.ru, президент США Дональд Трамп сообщил о прекращении беспорядков в Вашингтоне и Миннеаполисе. При этом он выразил благодарность самому себе.
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В мире , Дональд Трамп , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
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