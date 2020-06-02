Американцы назвали Трампа расистом

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Больше половины американцев посчитали Трампа расистом 

Lenta.ru 28 минут назад
Больше половины американцев — 52 процента — сочли президента США Дональда Трампа расистом. Об этом свидетельствует совместный опрос Yahoo News и YouGov.
По их данным, только 37 процентов участников сказали, что не считают Трампа расистом. Кроме того, 54 процента также заявили, что не желают видеть главу США в Twitter и чтобы он писал в нем свои высказывания. 33 процента сказали, что приветствуют его мысли в сети.
Большинству американских граждан не нравится отношение Трампа к расам: 41 процент опрошенных ответил «решительно» и 12 процентов согласились только отчасти.
Отмечается, что во многом на результаты опроса повлияли сторонники Республиканской и Демократической партии. В частности, 86 процентов демократов уверены в расистских наклонностях Трампа. При этом республиканцев, согласившихся с этим высказыванием, всего 13 процентов. За то, что президент США не должен писать свое мнение в Twiter, проголосовали 82 процента опрошенных демократов и только 21 процент республиканцев.
Массовые беспорядки: Россия может повторить ошибки США
По результатам опроса, чернокожие американцы более уверенно провозглашают Трампа расистом, чем представители европеоидной расы: 74 процента против 43. Кроме того, 76 процентов чернокожих граждан проголосовали против активности президента в интернете, против 48 процентов белых опрошенных.
Многие американцы заявили, что посты главы США в социальной сети слишком жесткие и перешли границы этики и морали.
56 процентов участников опроса считают, что сайты социальных сетей, такие как Facebook и Twitter, должны проверять сообщения пользователей на угрозу для других пользователей, в то время как только 28 процентов говорят, что это не обязательно. «Twitter должен применять те же правила к политическим лидерам, что и к другим пользователям», — заявили 85 процентов американцев.
Опрос провели 29-30 мая. Были выбраны 1060 совершеннолетних жителей США, которым задали вопросы в режиме онлайн. Респондентов выбрали по полу, возрасту, образованию и политическим взглядам. Погрешность результатов составила около 4,3 процента.
В результате массовых беспорядков в США из-за смерти чернокожего мужчины популярность Трампа значительно уменьшилась, ввиду чего он уступил первое место в рейтинге бывшему вице-президенту и наиболее вероятному кандидату от Демократической партии США на грядущих выборах Джо Байдену.
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Комментарии 4
В мире , Видео , Конфликты , Социология , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Yahoo
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