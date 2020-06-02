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Евросоюз помог Зеленскому урезать заработок украинцам 

News.ru 27 минут назад
Евросоюз помог Зеленскому урезать заработок украинцам
Фото: globallookpress.com
Украинские трудовые мигранты застряли у себя на родине из-за закрытых границ Евросоюза. Для экономики Украины, и без того ослабленной пандемией коронавируса, это очередной удар: заработок гастарбайтеров в Европе в иные годы достигал 10% от ВВП страны. Даже после открытия границ ЕС перспективы восстановления этого денежного потока выглядят весьма туманными. Ведь в условиях рекордной безработицы Брюссель больше озабочен обеспечением рабочими местами собственных граждан.
По данным Всемирного банка, экономика Украины в значительной степени зависит от заработка трудовых мигрантов за пределами страны. В 2019 году они отправили на родину $16 млрд — больше всего среди граждан европейских государств. Это составляет примерно 10% от ВВП Украины. Большая часть украинцев трудилась на полях и заводах Польши, Чехии и Италии. Но в середине марта им пришлось вернуться домой, пополнив ряды более 2 млн безработных, потерявших заработок из-за пандемии на Украине, сообщает Politico.
Киев рассматривает ситуацию как шанс предотвратить утечку трудовых ресурсов за рубеж. Как замечает издание, президент Владимир Зеленский хочет вернуть на Украину около 4 млн граждан, работающих за границей. Впрочем, остаётся неясным, как осуществить эти планы в условиях нынешней нехватки рабочих мест даже для тех, кто и раньше жил в стране.
В середине апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство создаст 500 тысяч рабочих мест на время пандемии. Предполагалось, что потерявших работу украинцев займут в социальной, коммунальной, строительной и бюджетной сферах, а получать они будут по 6-8 тысяч гривен в месяц (15400 — 20500 рублей). Это немного, признал глава правительства, но позволит продержаться несколько месяцев, не рассчитывая на «мизерную» помощь от государства. В середине мая Шмыгаль отчитался, что правительству удалось профинансировать менее половины от обещанных 500 тысяч рабочих мест.
Не надеясь на «мизерную» помощь от государства, украинские рабочие не готовы на обещанные скромные зарплаты, зная, что в Евросоюзе они смогут заработать в 10 раз больше за тот же труд. По данным Politico, только одно киевское агентство, организующее рабочие путёвки для украинцев за рубеж, получило более 4 тысяч звонков с начала апреля. Около 67% ранее трудившихся в Польше хотят как можно скорее вернуться на свои рабочие места, отметили в агентстве.
Сначала Киев никого не выпускал за границы страны, но затем прояснил свою позицию: трудовые мигранты могут выехать за пределы Украины, если у них есть контракт на срок от 3 месяцев, медицинская страховка, жильё за рубежом и предоплаченные билеты туда и обратно. Это позволило части украинских рабочих вернуться в Польшу в конце мая.
Однако большинство гастарбайтеров не удовлетворяют требованиям правительства: они трудились в ЕС без заключения контракта и часто находили себе работу уже на месте, пользуясь знакомствами с нужными людьми. Кроме того, значительная часть мигрантов трудоустраивалась в Европе на срок меньше трёх месяцев, пользуясь возможностью безвизового въезда, и в основном нелегально, так как только Польша разрешает украинцам работать официально в этот трёхмесячный период.
В странах Евросоюза по-разному относятся к возможности возобновления трудовой миграции из Украины. С одной стороны, местные фермеры жалуются на недостаток рабочих рук для сбора урожая. С другой, учитывая возросшую безработицу, этот спрос вполне может быть удовлетворён за счёт внутренних ресурсов ЕС, например, сезонными рабочими из Польши и Румынии. Поэтому теоретически спрос на работу украинских гастарбайтеров в ближайшее время может возникнуть только в самих Польше и Румынии, которые тоже теряют свои трудовые ресурсы, но уже за счёт более богатых стран ЕС.
Украина — это государство, где ситуация с COVID-19 не такая, чтобы мы просто так могли принимать оттуда людей, — заявил на днях министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.
Такого же осторожного подхода придерживается большинство государств Евросоюза. Внешние границы объединения остаются закрытыми как минимум до 15 июня. Попытавшись их пересечь, как туристы, так и трудовые мигранты рискуют столкнуться с проблемами.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , ЕС , Брюссель , Италия , Киев , Польша , Чехия
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