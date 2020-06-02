США сняли с поста посла в Германии 

Ричард Гренелл оставил пост американского посла в Германии после двух лет работы.
По информации РИА Новости, данные о Гренелле пропали с сайта дипмиссии. Исполняющим обязанности должен стать Робин Куинвилл — заместитель главы посольства.
Гренелл запомнился резкой критикой участия ФРГ в совместном с Россией проекта газопровода «Северный поток 2», а также обсуждением финансовой ответственности Германии как участника НАТО. В мае посол анонсировал расширение санкций против участников «Северного потока».
Как писал NEWS.ru, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова осудила Гренелла за агрессивную риторику, а США — за использование экономических рычагов для давления на своих европейских партнёров.