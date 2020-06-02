В Ухани рассказали об итогах массового скрининга 

Почти 10 миллионов тестов на коронавирус было проведено в китайском Ухане в ходе массового скрининга населения, сообщил профессор Института общественной гигиены Хуачжунского университета науки и технологии Лу Цзусюнь, передает Радио Sputnik.

"С 14 мая по 1 июня в Ухане были протестированы 9 899 828 человек на нуклеиновую кислоту, подтвержденных случаев не обнаружено, выявлено 300 бессимптомных носителей", — сообщил он.

Отмечается, что тесный контакт с бессимптомными носителями имели 1 174 человека. Их тесты показали отрицательные значения, однако для безопасности они находятся под медицинским наблюдением.