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В Ухани рассказали об итогах массового скрининга 

Газета.Ru 13 минут назад
В Ухани рассказали об итогах массового скрининга
Фото: Reuters
Почти 10 миллионов тестов на коронавирус было проведено в китайском Ухане в ходе массового скрининга населения, сообщил профессор Института общественной гигиены Хуачжунского университета науки и технологии Лу Цзусюнь, передает Радио Sputnik.
"С 14 мая по 1 июня в Ухане были протестированы 9 899 828 человек на нуклеиновую кислоту, подтвержденных случаев не обнаружено, выявлено 300 бессимптомных носителей", — сообщил он.
Отмечается, что тесный контакт с бессимптомными носителями имели 1 174 человека. Их тесты показали отрицательные значения, однако для безопасности они находятся под медицинским наблюдением.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты выяснили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.
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В мире , ВОЗ , ИА Sputnik
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