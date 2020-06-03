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Сейм Литвы отклонил импичмент депутату Розовой 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Сейм Литвы отклонил импичмент депутату Розовой
Фото: Flickr / David Holt
Сейм Литвы не поддержал процедуру импичмента в отношении депутата, члена фракции "Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС) Ирины Розовой, инициированную из-за ее контактов с дипломатами РФ, передает Sputnik Литва.
Ранее парламентский комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) выяснил, что у Розовой нет доступа к работе с секретной информацией. Также КНБО стало известно, что в январе 2018 года спикер парламента Викторас Пранцкетис получил от департамента госбезопасности (ДГБ) незасекреченное письмо с информацией о том, почему Розовой было отказано в доступе к важным данным. Розова подтвердила, что ей было отказано в доступе из-за ошибки, так как она не указала в анкете для спецслужб информацию о встречах с российскими дипломатами. Позже Сейм Литвы поддержал проведение расследования деятельности Розовой и ее контактов с российскими дипломатами, а также действий политиков, получивших информацию об этом. Представители оппозиции Сейма решили инициировать процедуру импичмента депутату парламента.
"За начало процесса импичмента проголосовал 41 парламентарий, против высказались 62 депутата. Таким образом, вопрос был отклонен", — пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, Розова поблагодарила коллег и заявила, что "здравый смысл наконец-то возобладал в Сейме". "Я действительно хочу верить, что мои коллеги справа, наконец, прекратят эту охоту на ведьм или, по крайней мере, сделают перерыв. Мы все видим, что в Литве много вопросов и проблем, и сегодняшние события не являются исключением… Так что, если мы пойдем по этому пути, все наши избиратели будут благодарны и вам, и нам", — приводит Sputnik слова депутата.
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В мире , Викторас Пранцкетис , ИА Sputnik , Литва
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