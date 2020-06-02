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В Италии начались антиправительственные протесты 

Газета.Ru 1 час назад
В Италии начались протесты
Фото: Reuters
В Италии национальный праздник, День республики, стал днём массовых акций протеста. Возглавил антиправительственные выступления лидер оппозиционной партии "Лига Севера", бывший вице-премьер Маттео Сальвини, сообщает Общественное телевидение России.
Он и его сторонники обвиняют правящий кабинет Джузеппе Конте в провальной кампании борьбы с вирусом и вызванных режимом изоляции проблемах экономики. Протестное шествие, в котором участвовали 200 тысяч итальянцев, растянулось по улицам Рима на многие километры.
Италия накануне начала открывать достопримечательности для туристов: посетителей с понедельника вновь принимает Колизей. Со среды границы откроются для жителей 25 европейских стран, а с 15 июня власти Италии готовы принимать путешественников из России.
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В мире , Общественное телевидение России , Италия
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