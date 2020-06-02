Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дом Гитлера перестроят в полицейский участок 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Дом Гитлера перестроят в полицейский участок
Фото: Wikimedia
Министерство внутренних дел Австрии сообщило о планах переоборудования дома в городе Браунау-на-Инне, в котором родился глава Третьего рейха Адольф Гитлер. Здание будет использоваться как полицейский участок.
В тендере на проект перестройки дома выиграло австрийское бюро Marte.Marte, передаёт ТАСС. В конкурсе участвовали ещё 11 компаний.
Реконструкция должна завершиться к концу 2022 года, власти выделят на это €5 млн Такое решение должно придать зданию нейтральный статус и предотвратить сборы неонацистов возле него.
Ранее NEWS.ru писал, что слово «спасибо» появилось поздно вечером 8 мая 2020 года на символе Берлина — Бранденбургских воротах — по случаю 75-летия освобождения Германии от национал-социализма. Надпись была спроецирована на русском, английском, французском и немецком языках. Над ней было высвечено «8 мая 1945».
Видео дня. Билан, Басков и Тодоренко получат деньги от государства
News.ru: последние новости
Евросоюз помог Зеленскому урезать заработок украинцам Евросоюз помог Зеленскому урезать заработок украинцам США сняли с поста посла в Германии США сняли с поста посла в Германии Русские эмигранты с оружием вышли на защиту ресторана в Сан-Диего Русские эмигранты с оружием вышли на защиту ресторана в Сан-Диего
В мире , ИТАР-ТАСС , Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
«Появились олигархи, которые готовы платить за любовников»
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Поклонская предупредила о катастрофе в Крыму
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
Любовь: Богомолов опубликовал «горячее» фото Собчак с полностью открытой спиной
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
«Возвращают Крым и выплатят Украине репатриацию»
Видео
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
01:00
Полицейские встали на колени перед протестующими и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
00:21
Опубликовано видео смертельной аварии под Тверью
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
00:21
Медведь «станцевал» у дерева и попал на видео
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
01:00
Протестующие в США обстреляли полицейских и попали на видео
Танец двух дельфинов попал на видео
01:00
Танец двух дельфинов попал на видео
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
01:41
Подтопленные дачные участки в Подмосковье попали на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
00:19
Опубликовано видео забившего фонтана в Петербурге
Происшествия
Названы лучшие российские вооружения
00:38
Названы лучшие российские вооружения
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
00:31
Опубликовано видео толпы, разграбившей поезд на ходу
Происшествия В мире
Евросоюз принял решение насчет России в G7
00:37
Евросоюз принял решение насчет России в G7
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение