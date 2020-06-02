Дом Гитлера перестроят в полицейский участок 

Министерство внутренних дел Австрии сообщило о планах переоборудования дома в городе Браунау-на-Инне, в котором родился глава Третьего рейха Адольф Гитлер. Здание будет использоваться как полицейский участок.

В тендере на проект перестройки дома выиграло австрийское бюро Marte.Marte, передаёт ТАСС. В конкурсе участвовали ещё 11 компаний.

Реконструкция должна завершиться к концу 2022 года, власти выделят на это €5 млн Такое решение должно придать зданию нейтральный статус и предотвратить сборы неонацистов возле него.

Ранее NEWS.ru писал, что слово «спасибо» появилось поздно вечером 8 мая 2020 года на символе Берлина — Бранденбургских воротах — по случаю 75-летия освобождения Германии от национал-социализма. Надпись была спроецирована на русском, английском, французском и немецком языках. Над ней было высвечено «8 мая 1945».