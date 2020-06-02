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Российского журналиста обстреляли в Вашингтоне 

Газета.Ru и ещё 5 11 минут назад
Российского журналиста обстреляли в Вашингтоне
Фото: AP
Полиция в Вашингтоне обстреляла продюсера Sputnik Николь Руссел резиновыми пулями во время того, когда она освещала протест у Белого дома 1 июня. Об этом она рассказала в комментарии РИА "Новости"
Журналист сообщила, что перед тем как по ней открыли стрельбу, она предупредила полицейских, что является сотрудником прессы. Руссел уточнила, что на шее у нее также висела пресс-карта.
"Когда я сказала, что я пресса, они закричали: "Подкрепление" и стали кидать светошумовые гранаты, следы от ударов остались у меня на бедре и животе. Через несколько секунд — все это время я продолжала снимать протестующих, против которых применили слезоточивый газ — в меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, была резиновая пуля", — рассказала Руссел.
Она добавила, что отделалась синяком, который "кровоточил".
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