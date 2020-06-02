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Владелец русского ресторана в Сан-Диего встал на защиту заведения от протестующих с дробовиком 

Национальная Служба Новостей и ещё 10 1 час назад
Русские с оружием защитили ресторан Pushkin в США
Фото: Национальная Служба Новостей
В американском городе Сан-Диего владелец русского ресторана Pushkin Айк Газарян с друзьями защитил свое заведение от нападения толпы протестующих во время беспорядков в США. Об этом ресторатор рассказал в интервью Пятому каналу.
По его словам, протестующие били витрины, переворачивали автомобили, поджигали банки и здания. Чтобы защитить ресторан, он позвал своих друзей, завсегдатаев Pushkinа. Среди них были бухарские евреи, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы, — всего около десяти человек, и все они пришли с оружием.
Когда толпа протестующих приблизилась к ресторану, разгромив уже по пути несколько магазинов, защитники заведения вышли с дробовиками ко входу, дав понять всем серьезность своих намерений. В результате толпа протестующих прошла мимо, оставив ресторан в покое и решив не ввязываться в потасовку.
Волна беспорядков захлестнула Соединенные Штаты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.
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Комментарии 1
В мире , США
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