Русские с оружием защитили ресторан Pushkin в США

В американском городе Сан-Диего владелец русского ресторана Pushkin Айк Газарян с друзьями защитил свое заведение от нападения толпы протестующих во время беспорядков в США . Об этом ресторатор рассказал в интервью Пятому каналу.

По его словам, протестующие били витрины, переворачивали автомобили, поджигали банки и здания. Чтобы защитить ресторан, он позвал своих друзей, завсегдатаев Pushkinа. Среди них были бухарские евреи, азербайджанцы, армяне, русские, украинцы, — всего около десяти человек, и все они пришли с оружием.

Когда толпа протестующих приблизилась к ресторану, разгромив уже по пути несколько магазинов, защитники заведения вышли с дробовиками ко входу, дав понять всем серьезность своих намерений. В результате толпа протестующих прошла мимо, оставив ресторан в покое и решив не ввязываться в потасовку.

Волна беспорядков захлестнула Соединенные Штаты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.