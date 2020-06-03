Хозяин ресторана в США оценил слова о русской мафии

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.

Газарян и около дюжины его друзей с оружием собираются по вечерам в ресторане, чтобы не допустить грабежа. Кто-то из соседей напротив сфотографировал мужчин возле ресторана и написал в соцсетях, что это "русская мафия во всеоружии".

Газарян сказал РИА Новости, что предпочитает такие обвинения обращать в шутку.

"Сосед напротив, когда увидел, что мы стоим-защищаемся, увидел, что нас там было 10-12 человек в течение дня, сфотографировал. В Америке любят говорить эту фразу. Это просто большое количество людей называют мафией", — сказал Газарян. "Уже никакого значения слово "мафия" не имеет", — добавил он. По его словам, разубеждать соседа он не будет — "Бог с ним".

В США отряды самообороны часто называют в прессе как "белых линчевателей", которые намерены чинить насилие против афроамериканцев. Газарян говорит, что не сталкивался с такими обвинениями — напротив, по его словам, грабители относятся к вооруженной обороне с уважением.

"Сами мародеры, когда проходили и видели нас, отдавали нам немного уважения: молодцы, что вы защищаетесь. Среди них самих есть такое понятие: мы идем грабить, ты защищаешься — ну и молодец, у тебя меньше шансов, что мы тебя ограбим. Ребята многие проходили, кивали головой, дескать, ну молодцы, делаете что-то. Была угроза, доля риска в том, что мы делали. Но они просто были шокированы это увидеть" — пояснил Газарян.

Он скептически относится к владельцам бизнеса, которые готовы смириться с его утратой. Так, владелица ресторана в Миннеаполисе Хафса Ислам написала в Washington Post колонку под названием: "Ресторан, которым владеет моя семья, загорелся во время протестов. Пусть горит!". Она приписывает поджог "хорошо понятному гневу" демонстрантов.

"Может, она была рада, что страховка заплатит (за сожженный ресторан), может быть, она не так уж любила свой бизнес. Мне кажется, что любой человек, который на самом деле любит свой бизнес, никогда так не скажет. Если мне абсолютно все равно — ну конечно, пусть сжигают, мне заплатят еще больше денег, чего заниматься. Но я люблю наш ресторан", — заявил Газарян.

По его словам, охранять свою собственность с оружием в руках для него "вопрос принципа".

"Эта страна была поставлена на том, чтобы защищать свое имущество. Если видно, что полицейские не могут сделать свое дело, то ты имеешь право защищать свою собственность. Мы вышли и показали свое право, и никто нам не посмел ничего сказать. Будем надеяться, что так будет и дальше", — сказал Газарян.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.